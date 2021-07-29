Археологи нашли в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.

"Столовую", построенную во II веке до н.э., обнаружили археологи в Турции.

Археологи обнаружили высеченные в скале два помещения, датируемые II или III веком до нашей эры в древнем городе Зевгма Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Найденные комнаты использовались, как "столовая", а сам дом принадлежал влиятельной семье, которая много веков назад проводила здесь званые обеды, - полагают археологи.

Найденные комнаты украшены сложным мозаичным рисунком.

Это доказывает, что "владельцы здания были интеллектуалами и эстетами", - сказал руководитель раскопок, археолог из университета Анкары Куталмыш Геркай.

Археологи надеются завершить раскопки в конце этого года, чтобы посетители смогли посмотреть на руины.

Древний город был основан греками в 300 годах до н.э. недалеко от Таврских гор и реки Евфрат и изначально назывался Селевкией. На пике своего развития здесь проживало около 80 тысяч жителей. Примерно в 64 году до н.э. город был завоеван римлянами, которые переименовали его в Зевгму.

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