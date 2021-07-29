Астрологи назвали самый умный знак зодиака

Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которые по развитию интеллекта разительно отличаются от остальных.

Астрологи по дате рождения могут определить не только характерные черты человека, но и умственные способности. Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которые по развитию интеллекта разительно отличаются от остальных, сообщает zakon.kz со ссылкой на ProGorod.

Стрелец

Стрельцы считаются самыми умными и практичными. Они легко находят общий язык с окружающими, прекрасно владеют ситуацией и легко импровизируют даже при самых сложных обстоятельствах. У них подвижный, любопытный ум, направленный на беспрерывное получение знаний и практического опыта.

Весы

Они творческие и развитые натуры, которые любят у всех учиться. Из них получаются отличные писатели, юристы и музыканты. Иногда Весам может помешать излишняя эмоциональность, но чаще терпеливость и мудрость берут верх.

Рыбы

Рыбы — чувственный знак, однако и ему присущи незаурядные интеллектуальные способности. Представители этого знака отличаются гибкостью ума, поэтому часто их можно встретить на руководящих должностях. Они склонны заниматься не только своим самообразованием, но и обучать других.

Водолей

Ум Водолеев скорее отличается изобретательностью и гибкостью. Представители этого знака весьма неординарны, поэтому понимание их ума недоступно большинству окружающих. Часто идеи Водолеев находятся на грани сумасшествия и гениальности.

Лев

У них хорошо развито интуитивное мышление, поэтому там, где их подводит разум, они легко достигают успеха благодаря способности чутко предчувствовать развитие ситуации.

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