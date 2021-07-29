Лето, похоже, закончилось - снег выпал в России

Снег выпал в Магаданской области РФ.

В Магаданской области РФ выпал снег, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, он выпал 29 июля на перевале "Дедушкина лысина". Видеороликами с перевала, который находится на 243 км федеральной трассы "Колыма", обмениваются пользователи соцсетей.

Они сетуют на то, что "короткое магаданское лето, похоже, закончилось".

Как сообщили в ФГБУ "Колымское УГМС", снегопады на севере региона в конце июля-начале августа - обычное явление.

Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля-в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди. собеседник агентства

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