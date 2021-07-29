30 лет Независимости Казахстана: краткие итоги выбранного пути развития

За годы Независимости Казахстан неоднократно встречался со многими вызовами, но из любой ситуации руководство страны всегда находило выход.

Пришло время, когда все постсоветское пространство начинает подводить итоги прошедших тридцати лет со дня обретенной независимости в процессе распада СССР. Еще совсем недавно многие субъекты большой страны испытывали эйфорию от предоставленной возможности быть самостоятельными. Строили грандиозные планы на будущее, размышляли, каким путем будут двигаться дальше, с кем дружить, а с кем нет. С какими именно вызовами столкнулся Казахстан и чего смог достичь на фоне остальных государств бывшего СССР, читайте в материале zakon.kz.

Вызовы и угрозы для Казахстана в первые годы независимости

С момента обретения суверенитета в конце 1991 года Казахстан одномоментно остался один на один с проблемами, порожденными последним десятилетием недальновидной политики руководства СССР. Гиперинфляция в 2500-3000% 1992-1993 годов, отток работоспособного населения, неликвидность имеющихся на тот момент производственных мощностей, банкротство бюджетообразующих предприятий, рост безработицы, дефицит продуктов, товаров первой необходимости и т.д.

Этот факт неоднократно подтверждал в своих интервью и Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Комментируя в конце 2020 года, в каком состоянии Казахстан подошел к моменту обретения Независимости, он отметил: "Я участвовал в правительстве СССР и знаю обстановку того времени. Тогда Казахстан занимал из 15 республик одно из последних мест. Когда развалился Советский Союз, 47% людей остались ниже черты бедности, 1,3 тыс. предприятий остановились, 2 млн человек остались без работы".

После распада Советского Союза многие страны, ранее входившие в его состав, погрузились в многолетние вооруженные конфликты. Это в первую очередь коснулось Молдовы и Приднестровья, Таджикистана, Армении и Азербайджана, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. К слову, некоторые из конфликтов не разрешились и по сей день.

Помимо этого, находясь в составе одного государства, все его субъекты особо не смотрели на принадлежность тех или иных территорий. За период существования Советского Союза Москва то и дело передавала их от одной страны к другой.

Такая расточительность сыграла злую шутку практически для всех бывших членов СССР, создав мощнейший прецедент к дальнейшим многолетним пограничным конфликтам и территориальным спорам. Даже спустя 30 лет еще есть страны, которые так и не смогли договориться. К примеру, Кыргызстан и Таджикистан, где обстановка на спорных участках государственных границ настолько взрывоопасная, что малейшая словесная перепалка среди местного населения может тут же перерасти в полноценное вооруженное противостояние.

Кроме того, фактическое отсутствие государственных границ в первые годы Независимости дало возможность беспрепятственно проникать на территорию стран бывшего СССР различным деструктивным элементам. Их деятельность была направлена на дальнейшую дестабилизацию и распад на более мелкие территориальные образования.

Это касалось и эмиссаров, пропагандирующих религиозный экстремизм, и политтехнологов различных неправительственных организаций, и членов преступных группировок, и обыкновенных финансовых мошенников. Их проникновению в общество также способствовала создавшаяся неразбериха в составе силовых структур и массовый отток квалифицированных кадров из спецслужб.

Помогли разобраться с этими вызовами только смелые и эффективные решения политического истеблишмента Казахстана. И как итог, Казахстану удалось обойти все острые углы, построив одно из самых стабильных и экономически устойчивых государств на постсоветском пространстве.

Курс на развитие

Казахстан с первых дней Независимости избрал для себя наиболее выгодный и стабильный курс развития. В первую очередь, как неоднократно заявлял Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, был сделан акцент на ускорение темпов развития экономической составляющей. Не ставились какие-то максимально амбициозные цели: задача заключалось в одном - сохранить государство.

Руководство Казахстана взяло курс на базовую индустриализацию. Был запущен процесс глубокой модернизации, который проводился в два этапа. Первый - период становления нового государства, перехода от плановой экономики к рыночной, развитие политической и экономической системы. Второй проводился с учетом внедренной стратегии развития "Казахстан-2030".

В этом аспекте политическому истеблишменту, несмотря на всевозможные вызовы - как внутренние, так и внешние - удалось не только сохранить то, что мы получили в наследство от СССР, но и приумножить.

Итогами проведенной работы может являться созданный и доминирующий в стране так называемый средний класс и улучшение качества жизни населения. И не только по сравнению с периодом начала 90-х годов, но и с другими государствами постсоветского пространства даже по состоянию на сегодня.

Практически с нуля создано свыше 1,3 тыс. предприятий, которые не только работают на внутренний рынок, но и экспортируют свою продукцию за рубеж. Потребителями казахстанской продукции являются граждане более 100 государств мира.

По уровню ВВП на душу населения Казахстан, по данным МВФ по итогам 2019-2020 гг., находится на 52 месте (из постсоветских государств впереди только Россия). Темпы роста экономики страны, с учетом влияния мировой пандемии, в конце 2021 года могут достигнуть посткризисного показателя в 3,7-4 %. По этому показателю Казахстан уверенно занимает лидирующие позиции среди стран Центральной Азии, генерируя около 60% ВВП региона.

В стране появилось полноценное производство фармацевтической промышленности, в том числе разработка и производство медикаментов. Казахстан вошел в пятерку стран, которым удалось создать собственную вакцину от коронавируса. Запущено производство электронной продукции, налажена сборка легковых и грузовых автомобилей. В разы увечилось количество предприятий, занимающихся производством текстильной и бумажной продукции.

Еще одним важным достижением, на взгляд многих экспертов, является отсутствие зависимости экономики Казахстана от финансовых переводов трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

Казахстан во внешней политике

На внешнеполитическом поприще Казахстану также удалось добиться серьезных успехов. После распада СССР в Казахстане приняли решение вести многовекторную внешнюю политику, что позволило стране эффективно привлекать инвестиции во все экономические отрасли.

Прагматичная политика в построении взаимоотношений Казахстана с иностранными государствами дала возможность не только занять место в качестве серьезного регионального актора, но и приобрести узнаваемость во всем мире.

Сейчас Казахстан входит в состав СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Совета евро-атлантического партнерства, Тюркского совета и Организации исламского сотрудничества. Поддерживает контакты со странами НАТО, участвует в программах альянса "Партнерство во имя мира". За годы независимости Казахстану удалось председательствовать во многих международных организациях, включая ОБСЕ и СБ ООН.

Благодаря прагматичной внешней политике Казахстан проявил себя и в миротворческой деятельности. Предоставленная площадка в столице Казахстана для переговоров воюющих сторон в Сирии и вовсе стала уникальной, так как именно в Нур-Султане удалось посадить за стол переговоров представителей вооруженной оппозиции и действующего президента страны Башара аль-Асада. До этого момента ни в одних переговорных процессах по урегулированию ситуации в Сирии подобного сделать не удавалось.

Кроме того, Казахстан выступал негласным посредником между Украиной и Россией после событий 2014 года. Вооруженные силы страны привлекаются по линии ООН в миротворческих миссиях в Западной Сахаре и Ливане. Недаром казахстанские партнеры негласно называют республику центром Организации Объединенных Наций в Азии.

Безусловно, за годы Независимости Казахстан неоднократно встречался со многими вызовами, включая мировые финансовые кризисы, последствия пандемии, нестабильность цен на рынках энергоресурсов и продовольствия, что мешало в той или иной степени достигать максимальных результатов. Однако не стоит забывать, что из любой ситуации руководство страны всегда находило выход. Это и позволило сформировать так называемый бренд под названием Казахстан, с которым знакомы уже во всем мире.

Олег Васильев

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