В Алматы женщина избивала родственников

Суд вынес женщине предупреждение.

В Алматы молодая женщина держала в страхе всю свою семью. Она устраивала дебоши, выставляла родных на улицу, угрожала брату тюрьмой, передает zakon.kz.

В полиции Алматы сообщили, что несколько месяцев пенсионеры терпели насилие от родной внучки. Гражданка С., 1992 года рождения держала в страхе всю семью.

28 мая в УП Наурызбайского района поступило заявление от гражданина С. 1943 г.р. (Сообщалось - Ред.), что женщина поднимала руку на родителей своей матери. Бабушка также сообщила, что внучка в ходе ссоры выставляет их на улицу, устраивает дома дебош, ломая, предметы домашнего обихода, всячески угрожает своему сводному брату, обещая упрятать его в тюрьму, - рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

2 июня в отношений молодой женщины было вынесено защитное предписание. Но она отказалась подписывать документ об ознакомлении и полиция составила акт. Ее несколько раз вызывали в административный суд. В связи с тем, что женщина не приходила, ее доставили в суд принудительно.

Материал рассмотрели 28 июля. Суд вынес женщине предупреждение.

Сейчас сотрудники полиции ежедневно посещают дом женщины, чтобы не допустить насилия в сторону ее близких родственников.

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