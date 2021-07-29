В Токио прилетели 24 олимпийца из Казахстана

В Токио они прилетели чартерным рейсом.

Из Алматы в Токио прилетели олимпийцы, у которых соревнования только начинаются. В составе делегации 44 человека, передает zakon.kz.

В пресс-службе Национального олимпийского комитета сообщили, что в Токио прилетели 24 атлета, тренеры, специалисты комплексно-научных групп. Это спортсмены, выступающие в вольной и женской борьбе, артистическом плавании, художественной гимнастике и плавании на открытой воде, пятиборцы и легкоатлеты.

Долетели отлично. С нетерпением ждали, когда мы присоединимся к остальным казахстанцам в олимпийской деревне. Времени достаточно на акклиматизацию и подготовку. Спортсмены прибыли на Олимпиаду с хорошим боевым настроем и в полной готовности, - сказала тренер по женской борьбе Гузель Манюрова.

Перед вылетом в Японию атлеты и тренеры находились на карантине. В Токио они прилетели чартерным рейсом.

Соревнования в легкой атлетике начнутся 30 июля. В них выступят Ольга Рыпакова, которая уже тренируется в Токио, Ольга Сафронова, Мария Овчинникова, Ирина Эктова.

У мужчин 1 августа в беге на 400 метров стартует Михаил Литвин. Схватки у борцов начинаются 1 августа, первыми выступят Эльмира Сыздыкова и борец в греко-римском стиле Мейрамбек Айнагулов.

2 августа выступят синхронистки Александра и Екатерина Немич, 5 августа в пятиборье соревнуются Елена Потапенко и Павел Ильяшенко, 6 августа в борьбу вступает гимнастка-"художница" Алина Адильханова.

На 28 июля у команды Казахстана три олимпийских бронзы – их выиграли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.

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