В WhatsApp появилась возможность скрыть раздражающие чаты

Новое сообщение в WhatsApp не сможет вернуть цепочку из архива.

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространять новую функцию, которая будет удобна тем, кто сталкивался с очень назойливыми и раздражающими чатами, но выйти из них было невозможно, сообщает zakon.kz.

Функция появилась после нескольких месяцев тестирования.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p

Ранее, при получении нового сообщения соответствующий чат пропадал из архива и появлялся наверху в общем списке чатов. Теперь же в WhatsApp объявили, что архивированные чаты будут оставаться в архиве с отключенными уведомлениями и звуком, даже при появлении в них новых сообщений.

