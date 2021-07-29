Угроза цунами объявлена на Аляске из-за мощного землетрясения

После мощного землетрясения у побережья американского штата Аляска зафиксирован афтершок магнитудой 6,2.

На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,1, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ранее Геологическая служба США сообщала, что магнитуда землетрясения составила 7,3.

Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1 к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске. американский центр по предупреждению о цунами

Также сообщается, что после мощного землетрясения у побережья американского штата Аляска зафиксирован афтершок магнитудой 6,2.

По данным Геологической службы США, афтершок был зафиксирован в 06:23 по времени UTC (12:23 по времени Нур-Султана). Эпицентр подземных толчков располагался в 137 км к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 км.

Через несколько минут в 06:32 по времени UTC (12:32 по времени Нур-Султана) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 км от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 км.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!