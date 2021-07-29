Пик новой волны придется на середину августа - Бекшин

Спад заболеваемости ожидается к началу сентября.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сказал, что мегаполис находится на пороге четвертой волны коронавируса. Пик очередной волны ожидается в августе, передает zakon.kz.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций главный санврач сообщил, что эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться.

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Специалисты ожидают, что четвертая волна начнется в августе. Пик волны придется на 10-12 августа. Спад заболеваемости ожидается к началу сентября.

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