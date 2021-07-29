Казахстанский боксер стартовал с победы на Олимпиаде

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Абильхан Аманкул одержал уверенную победу над узбекистанцем Фанатом Кахармоновым.
На Олимпийских играх в Токио стартовали квалификационные поединки в весовой категории до 75 кг среди мужчин. Казахстан в этом весе представляет Абильхан Аманкул, сообщает zakon.kz.
В первом поединке казахстанцу предстояла встреча с представителем Узбекистана Фанатом Кахармоновым. Аманкул одержал уверенную победу над соперником. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК
Поединок завершился со счетом 5:0.
Следующим соперником Аманкула станет представитель Бразилии Эберт Соуза. пресс-служба НОК РК
Абильхан Аманкул сделал себе отличный подарок на день рождения. Сегодня, 29 июля, ему исполнилось 24 года.
Также в НОК РК сообщили, что на ринг 29 июля выйдет капитан команды Казахстана Камшыбек Кункабаев.
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