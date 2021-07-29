В Алматы готовится новое постановление

Он будет действовать со 2 по 16 августа.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе готовится новое постановление, передает zakon.kz.

На брифинге в региональной службе коммуникаций санврач рассказал, что в Алматы скоро будет новое постановление. Оно будет действовать со 2 по 16 августа.

Мы сможем ознакомить вас (с постановлением - Ред.) завтра вечером, - сказал Жандарбек Бекшин.

Он сообщил, что изменения коснутся объектов бизнеса.

Объекты, которые подлежат работе в системе Ashyq, но не работают, будут закрыты. Если объекты работают в системе Ashyq, то в отдельных случаях они будут работать до 20:00, а самые лучшие, так сказать, объекты будут работать до 22:00. Это основные направления предложений по усилению ограничительных мероприятий, - пояснил Бекшин.

Санврач добавил, что сегодня, 29 июля, ожидается постановление главного санврача республики.

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