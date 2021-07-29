Объем грузоперевозок вырос на 29 процентов.

В Китае отмечается рост автомобильных грузоперевозок в первом полугодии 2021 года.

Такие данные предоставило Министерство транспорта КНР.

Объем автомобильных грузоперевозок в стране в январе-июне этого года вырос на 29 процентов в годовом исчислении, достигнув более 18,48 млрд тонн. В частности, наивысшие темпы роста наблюдались в провинции Хубэй (Центральный Китай), где данный показатель увеличился на 204,9 процентов.

В ведомстве добавили, что за первые шесть месяцев этого года в Китае инвестиции в основные фонды в сфере дорожного строительства достигли 1,15 трлн юаней (около 177,9 млрд долларов), увеличившись на 13,8 процентов.

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