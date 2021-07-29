Елена Рыбакина не прошла в финал ОИ-2020

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит в матче за третье место.

На Олимпийских играх в Токио состоялся полуфинальный матч с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает zakon.kz.

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За выход в решающий раунд она билась против Белинды Бенчич из Швейцарии. Противостояние получилось довольно жарким и напряженным. Рыбакина в первом сете вела 5:2, но не смогла удержать преимущество. В итоге она уступила в тай-брейке - 6:7 (2:7). Во втором сете казахстанка отыгралась - 6:4. Решающим стал третий сет, где Рыбакина не смогла реализовать свой потенциал. 6:3 и дальше проходит Бенчич. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

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Рыбакина выступит в матче за третье место.

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