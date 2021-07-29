Генеральное консульство Казахстана откроется в Пусане

Это усилит деятельность консульской службы.

Министерство иностранных дел подготовило проект Указа Президента РК "Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане (Республика Корея)", сообщает zakon.kz.

Открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Пусане (Республика Корея) в первую очередь усилит деятельность консульской службы Республики Казахстан на данном направлении, а также позволит на системной основе выстроить работу в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий) в регионе, - говорится в документе.

Как поясняется, основанием для принятия проекта являются соответствующие нормативные акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и другие обоснования.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа,

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