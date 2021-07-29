Ильфат Абдуллин пробился в 1/16 финала Олимпийских игр

Казахстанец Ильфат Абдуллин пробился в 1/16 финала.

В Токио на Олимпийских играх продолжаются мужские индивидуальные соревнования. Казахстанец Ильфат Абдуллин пробился в 1/16 финала, сообщает zakon.kz.

По информации Olympic.kz, это стало возможным после победы над британцем Джеймсом Вудгейтом. Счет в противостоянии 7:3.

Соперник по следующему кругу пока не определен.

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