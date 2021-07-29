Дожди с грозами ожидаются 30 июля в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 30 июля.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 30 июля, сообщает zakon.kz.

Ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке местами град.

Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке местами град. Лишь на западе республики с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области утром и днем местами ожидается град, усиление ветра 18-23 м/с.

В Кызылординской области местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с. Ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7, при грозе 12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

В Шымкент переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!