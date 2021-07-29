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Акимат Алматы выделит гранты на дополнительное образование для детей

Фото: zakon.kz 29 июля 2021, 15:37

Гранты выделят на различные виды дополнительного образования для 5 тысяч детей.

Акимат Алматы подготовил постановление " Об утверждении государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей города Алматы на 2021 год", сообщает zakon.kz.

Всего предусматривается выделить 5 тысяч грантов.

  • Так, на туристско-краеведческое образование будет выделено 350 грантов по 15 995 тенге каждый.
  • На эколого-биологическое образование выделят 400 грантов - по 15 995 тенге каждый.
  • На научно-техническое образование предусмотрено 900 грантов - по 15 995 тенге каждый.
  • На социально-педагогическое - 900 грантов по 15 995 тенге.
  • На художественно-эстетическое образование - 900 грантов по 15 995 тенге.
  • На физкультурно-спортивное образование - 900 грантов по 15 995 тенге.
  • На музыкальное-инструментальное (специализированное) - 600 грантов по 36 518 тенге каждый.
  • На инклюзивное дополнительное образование - 50 грантов по 69 362 тенге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 11 августа.

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