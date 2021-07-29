Борис Джонсон в очередной раз рассмешил пользователей Сети

Премьер-министр Великобритании не смог справиться с зонтом, чем рассмешил принца Чарльза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре внимания во время открытия памятника погибшим полицейским, сообщает zakon.kz.

Присутствовавший на мероприятии принц Чарльз не смог сдержать улыбку, заметив, как у главы правительства вывернуло наизнанку зонт.

Ветер вывернул зонт у Джонсона, и его попытки справиться с ситуацией вызвали улыбку у всех присутствующих.

Мемориальную доску в честь полицейских, погибших при исполнении, установили в Стаффордшире. Она увековечила память всех сотрудников полиции, погибших с момента основания ведомства в 1749 году. За это время на службе погибли порядка 5 тысяч офицеров. В ходе церемонии принц Уэльский Чарльз поблагодарил стражей порядка за мужество и возложил венок к мемориалу. Пишет Express.

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