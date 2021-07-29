Казахстанский боксер уверенно прошел в четвертьфинал ОИ-2020

Камшыбек Кункабаев в 1/8 финала встретился с египтянином Есри Мостафой Резкой.

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не испытал особых проблем в своем стартовом поединке на Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

В 1/8 финала капитан команды встретился с египтянином Есри Мостафой Резкой. Кункабаев уверенно контролировал поединок. Он не давал сопернику шансов завладеть преимуществом, навязывал свой стиль. В итоге Камшыбек выиграл единогласным решением судей. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

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