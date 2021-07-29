Какая погода ожидает жителей столицы, Алматы и Шымкента

Опубликован прогноз погоды на 30-1 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкент.

В "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30 июля-1 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

30 июля будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 24-26 тепла.

31 июля переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла.

1 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 30-32 тепла.

30 июля ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7, при грозе 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.

31 июля переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла

1 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.

Шымкент

30 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

31 июля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.

1 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 тепла.

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