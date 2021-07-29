Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области

Собранные материалы будут переданы в Департамент экологии.

Полиция выявила двух грубых нарушителей природоохранного законодательства в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что полицейские Алматинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Защитим недра". Оно направлено на профилактику и выявление фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды.

В первый же день ОПМ они выявили двух грубых нарушителей природоохранного законодательства. По всем из них составлены административные материалы.

В первом случае, 50-летний уроженец Аксуского района незаконно перевозил более 21 тонны мелкого песка. Второй факт уже связан с одной коммерческой организацией, которая, не имея никаких документов, перевезла с берега реки 300 тонн песка. Совместно с органами прокуратуры их техника была изъята под расписку, – сказал старший инспектор Серик Байгозинов.

Все собранные материалы будут переданы в Департамент экологии для подсчитывания вреда, нанесенного природе и государству. Затем они будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

ОПМ будет проводиться с 28 по 30 июля.

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