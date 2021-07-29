Врач обратился к онкопациентам в связи с коронавирусом

При каких условиях онкопациенту могут отказать в вакцинации.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал онкопациентам вакцинироваться от COVID-19 как можно быстрее, передает zakon.kz.

Онкологические пациенты, как и пациенты с другими хроническими заболеваниями, конечно, входят в зону особого риска - это повышенный риск заражения, повышенный риск тяжелого течения заболевания. Именно поэтому пациентам с онкологическими заболеваниями мы рекомендуем вакцинироваться как можно быстрее, - сказал врач РИА Новости.

Он напомнил, что ранее специалистами Московского онкологического общества были разработаны рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции пациентов с онкозаболеваниями. Врач отметил, что именно ими руководствуется медики при принятии решения о возможности вакцинации.

При любых обстоятельствах для нас актуальна острота состояния, острота процесса, соответственно, как и для всех других категорий граждан, для пациентов с онкологическими заболеваниями в первую очередь нам важно состояние обострения для того, чтобы мы могли принять решение и не вакцинировать такого пациента. Андрей Тяжельников

Поэтому, как отметил специалист, если человек находится в состоянии ремиссии, врачи могут принять решение о вакцинации.

С каждым пациентом общается врач и в индивидуальном порядке принимает решение, - сказал Тяжельников, отвечая на вопрос, при каких условиях онкопациенту могут отказать в вакцинации.

Также у него спросили, может ли вакцинация стать детонатором спящей болезни.

Врач уточнил, что вакцинация не может повлиять на течение любых заболеваний, отметив, что в течение всего периода клинических исследований и в процессе массовой вакцинации значимые нежелательные явления не были замечены.

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