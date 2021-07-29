Казахстанцы не теряют надежды на медали боксеров в Токио

Мы еще можем завоевать четыре медали в боксе - Сапиев.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Серик Сапиев поделился мнением о шансах казахстанской сборной по боксу на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

Я бы сказал, что три медали мы вполне можем завоевать, возможно, и четыре. Все оставшиеся боксеры могут взять медали. Мы на каждого надеемся, анализируем соперников. Дальше все будет зависеть от выступления самих боксеров. Мы все сделали и подготовили, - сказал Сапиев на брифинге в СЦК.

Напомним, 27 июля Василий Левит потерпел неудачу в своем первом поединке на Олимпийских играх. Бой продлился неполных два раунда, после чего испанец отправил Левита в нокдаун.

После своего поражения спортсмен выступил с заявлением, поблагодарив казахстанцев за поддержку.

28 июля еще дин казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов в 1/8 финала уступил сопернику из России Имаму Хатаеву. В этот же день Серик Темиржанов в 1/8 финала проиграл американцу Дюку Рэгану.

Камшыбек Кункабаев не испытал особых проблем в своем стартовом поединке на Олимпийских играх. 29 июля он единогласным решением судей выиграл египтянина.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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