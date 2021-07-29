Токаев дал поручения зампредседателю АНК

Глава государства принял председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова.

Глава государства принял зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, проводимых общественными институтами в регионах.

В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи народа Казахстана должны работать четко и эффективно. Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей.

В завершение встречи глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации.

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