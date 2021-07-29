В Жамбылской области в ДТП со "скорой" водителю оторвало руку

Водитель легкового автомобиля был доставлен в реанимационное отделение.

В Жамбылском районе Жамбылской области 28 июля примерно в 18 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи, сообщает zakon.kz.

На трассе Тараз-Бесагаш водитель кареты скорой помощи, передвигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу транспортному средству марки "Suzuki", ехавшему по главной автотрассе, и допустил столкновение. Автомобиль скорой медицинской помощи ехал на вызов в село Бесагаш, однако проблестковые маячки и специальный сигнал включены не были. В нем находились 61-летний водитель и два фельдшера, а в машине "Suzuki" - только 64-летний водитель, - рассказали в ДП области.

По информации полиции, водитель легкового автомобиля был доставлен в реанимационное отделение Таразской городской больницы №1, где ему ампутировали руку.

Водитель и пассажиры кареты скорой помощи также были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Назначены ряд экспертиз, ведется следствие.

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