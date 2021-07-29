Тхэквондистка Жансель Дениз обратилась к казахстанцам

Казахстанская тхэквондистка 27 июля завершила выступление на Олимпиаде в Токио.

Тхэквондистка Жансель Дениз, которая 27 июля завершила выступление на Олимпиаде в Токио, обратилась к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Если честно, то мне сложно описать словами свое состояние: снаружи тихий океан, а внутри буря... Это вторая олимпиада, и снова без медали, - написала она на своей странице в Instagram.

Она отметила, что "у каждого спортсмена есть мечта встать на Олимпийский пьедестал".

Это то, что заставляет двигаться нас дальше! Жансель Дениз

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Несмотря на тернистый путь к мечте, ты согласен бороться со всеми сложностями: падаешь и снова встаешь. Ползешь, но не останавливаешься. Ты не знаешь, что будет дальше, но выкладываешься на все 100%, отдаешь всего себя тренировочному процессу. Работа над собой днем и ночью. Конечно же, ты не ожидаешь поражения в конце пути, потому что идешь с открытым сердцем, преодолевая преграды. Жансель Дениз

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У меня не получилось оправдать ваши надежды. Но я хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что болели и переживали за меня. Я чувствовала вашу любовь и поддержку, и это бесценно. И я желаю удачи всем, кто продолжает выступать в Токио. Давайте также будем болеть и поддерживать нашу команду. Алга, Казахстан! Жансель Дениз

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