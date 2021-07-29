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Тело 42-летнего механика обнаружили в детском магазине

Фото: Кирилл Каллиников/РИА ... 29 июля 2021, 18:35

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В здании Центрального детского магазина (ЦДМ) обнаружили тело одного из работников торгового центра, передает zakon.kz.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в помещении ЦДМ, расположенного в Театральном проезде в столице, найдено тело мужчины - им оказался 42-летний механик, - пишет агентство городских новостей "Москва".

По словам источника, следов насильственной смерти на теле не нашли. Предположительно у мужчины отказало сердце. Тело сотрудника магазина доставили в морг, там проведут дополнительную экспертизу.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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