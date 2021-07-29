Брошенный топливный бак от самолета обнаружен в ЗКО

Отмечается, что это не первый случай, когда на территории области падают фрагменты, в том числе и фрагменты российских ракет.

В акимате Бокейординского района подтвердили, что найденный предмет является запасным топливным баком от самолета, передает zakon.kz.

Предмет найден не на территории населенного пункта, а на территории полигона. Жертв и пострадавших нет, - коротко пояснили порталу "Мой город" в районном акимате.

Как уточняется, 28 июля департамент полиции распространил информацию о том, что на территории Бокейрдинского района найден авиационный снаряд, длина которого превышает шесть метров. Однако позже полицейские данную информацию опровергли, заявив, что найденный предмет вовсе не авиационный снаряд, а бак от самолета. Другие подробности нам получить не удалось.

Отмечается, что это не первый случай, когда на территории области падают фрагменты, в том числе и фрагменты российских ракет. Так, в ночь на 27 марта 2014 года на окраину поселка Шунгай Бокейординского района упал фрагмент, который позже специалисты признали куском метеорологической ракеты.

Похожий случай произошел 5 июля 2018 года в Казталовском районе. В 16 километрах от ближайшего населенного пункта упал неопознанный металлический предмет. Как позже выяснилось, в степь упал топливный бак ракеты.

А 30 января 2020 года вблизи пешего перехода "Молодость" в Бокейординском районе ЗКО, в трех километрах от государственной границы упал фрагмент ракеты.

На территории района находится испытательный полигон "Капустин Яр", находящийся в аренде у российских военных. До сих пор на полигоне проводятся испытания.

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