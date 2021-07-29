Пожар в Анталье - казахстанец стал очевидцем стихийного бедствия

Пожарные силы включили 19 вертолетов, два самолета-амфибии для тушения.

Казахстанец рассказал о пожаре в Анталье, сообщает zakon.kz.

Эльдар Асланов, который работает в Турции и находится в непосредственной близости от пожара, отметил изданию Хабар 24, что пожар опасности туристам не несет.

Я на данный момент нахожусь в Турции, провинция Анталья, город Манавгат. Со вчерашнего дня на территории Манавгата было несколько возгораний в лесных массивах. Так как я нахожусь сейчас в туристическом регионе, туристам этот пожар никакой опасности не несет, потому что возгорание идет в горах. Пожарные силы включили 19 вертолетов, два самолета-амфибии для тушения, - отметил он.

По данным Ассоциации туроператоров Казахстана, сейчас в Анталье находятся больше 11 тысяч наших соотечественников.

Тем временем в Министерстве иностранных дел уточнили, что пострадавших среди них нет.

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