По вселенной "Гарри Поттера" разрабатываются сериалы

Предположительно, первый из сериалов будет завязан на истории Гермионы Грейнджер.

Проекты находятся на ранней стадии – все они позднее выйдут на собственном стриминге Warner Bros, передает zakon.kz.

Предположительно, первый из сериалов будет завязан на истории Гермионы Грейнджер – на ее роль, конечно, попробуют пригласить Эмму Уотсон. Второй сериал планируется посвятить рассказу об отце Гарри Поттера, Джеймсе, и его друзьях, также известных как Мародеры. О третьем сериале пока что ничего не известно, но, вероятно, он тоже будет "вынесен" за рамки общей сюжетной линии и расскажет о каком-нибудь отдельном персонаже, оставившим след в развитии этой киновселенной, - сообщают "Вести".

Пока что единственным проектом, дата премьеры которого официально объявлена, остается фильм "Фантастические твари 3" – он продолжит историю темного мага Грин-де-Вальда, начатую в 2016 году. Правда, из-за скандала, связанного с личной жизнью Джонни Деппа, исполнявшего роль Грин-де-Вальда, его пришлось заменить – в итоге этого персонажа сыграл Мадс Миккельсен. Премьера триквела должна состояться 15 июля 2022 года.

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