Фото Дэвида Бэкхема с детьми умилило пользователей Сети

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Снимок набрал около миллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев.
Бывший профессиональный футболист английского происхождения Дэвид Бэкхем опубликовал в Instagram фото с дочерью и сыном, передает zakon.kz.
Снимок набрал около миллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев:
Наконец-то что-то стоящее.
Он король! Мой фаворит!
Что там делает Джастин Бибер?
Бэкхем - английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии. В 2013 году футболист закончил карьеру. Женат с 1999 года. Виктория родила ему четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза Бекхемов, а также долгожданную дочь Харпер Бекхем.
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