Гроза, ветер и туман ожидаются в Казахстане

Штормовые предупреждения объявлены в 10-ти областях.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 30 июля, сообщает zakon.kz.

Утром и днем в Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе 18-23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза.

Ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

Днем в Костанайской области местами ожидается, гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер южный, юго-западный 18 м/с. Местами сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем на юго-западе ожидается сильная жара 38 градусов. В Уральске днем ожидается гроза.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, при грозе 18 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.Днем в Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сутки 30 июля, днем 1 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря. 30 июля-1 августа местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20, сутки 31 июля-1 августа порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидаются гроза, град. 30 июля-1 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 30, сутки 31 июля в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 30, ночью 31 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

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