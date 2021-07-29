Посвященная 85-летию СКО научная конференция прошла в Петропавловске

Регион образовался в 1936 году.

В год 30-летия Независимости Казахстана свой юбилей отмечает Северо-Казахстанская область. В Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная 85-летию региона. В мероприятии в онлайн-формате приняли участие представители старшего поколения, научной и творческой интеллигенции, этнокультурных объединений, депутатского корпуса, общественных объединений, бизнеса, молодежи, передает zakon.kz.

29 июля 1936 года образовалась Северо-Казахстанская область. Это подтверждает выписка из газеты, в которой сообщалось о создании региона. Специалистам архива СКО удалось найти в Москве оригинал документа постановления. Его копия теперь будет храниться в регионе. Об этом общественности рассказали во время конференции, посвященной юбилею СКО, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

От имени акима СКО участников конференции приветствовал и поздравил его заместитель Гани Ныгыметов.

История нашей области со всеми ее героическими и трагическими страницами - это наша память, наше достояние. Несомненно, главным богатством Северного Казахстана являются люди. Нам есть кем гордиться в разных сферах - в культуре и искусстве, в спорте, образовании, промышленности, строительстве, в сельском хозяйстве и других отраслях. Имена и дела наших выдающихся земляков вписаны золотыми страницами в историю Казахстана. Здесь жили и творили известные всему миру поэты и писатели - Кожаберген-жырау, Үкілі Ыбрай, Магжан Жумабаев, Иван Шухов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Какимбек Салыков, Герольд Бельгер. Мы горды тем, что являемся земляками таких великих людей, как Евней Букетов, Мактай Сагдиев, Байкен Ашимов, Ермек Серкебаев. Достойно прославили наш край космонавты - Владимир Шаталов и Александр Викторенко. За Северным Казахстаном прочно закрепился статус житницы страны. Сегодня область занимает лидирующие позиции по многим направлениям развития экономики и социальной сферы. Северный Казахстан обладает значительным промышленным потенциалом, щедро наделен минеральными ресурсами, по его территории проходят крупнейшие транспортные магистрали. Импульсом для успешного движения вперед послужило принятие в 2018 году Комплексного плана развития области, разработанного по поручению Первого Президента - Елбасы Н.А. Назарбаева, который в текущем году был продлен до 2025 года главой государства К.К. Токаевым, - подчеркнул в своем выступлении Гани Ныгыметов.

В конференции также приняли участие Тасболатов А.Б. - депутат Мажилиса Парламента РК V и VI созыва, доктор исторических наук, профессор; Башмаков А.А. - депутат Сената Парламента РК IV-V созывов, доктор экономических наук, профессор; Калиев К.К. - ветеран труда, почетный гражданин Северо-Казахстанской области, Негимов С.Н. - заслуженный деятель Казахстана, доктор филологических наук, профессор; Тайшыбай З.С. - академик Академии высшей школы Казахстана, кандидат филологических наук, профессор; Ибраева А.Г. - академик Казахстанской Национальной Академии естественных наук, доктор исторических наук, профессор; Маликова С.З. - директор областного государственного архива СКО, кандидат исторических наук; Таласпаева Ж.С. - кандидат филологических наук, профессор; Абуов А.А. - кандидат исторических наук, доцент.

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