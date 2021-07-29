Фонд Утемуратова выделил пострадавшим от засухи в Аральском районе 263 млн тенге

Первая партия помощи прибыла в ряд сел.

По запросу фонда "Аралым - Айдын Шалқарым", Фонд Булата Утемуратова выделил дополнительные средства для экстренной помощи пострадавшим от засухи в Аральском районе. Общая сумма финансовой помощи составила 263 млн тенге, тем самым количество малообеспеченных семей, которые получат помощь, увеличится до 1318, передает zakon.kz.

Первая партия помощи прибыла в села Камыстыбас, Аманоткел, Сексеуил и Боген, где 506 семей получили 3565 мешков комбикорма, - рассказали в Фонде.

Фонд Булата Утемуратова ведет контроль за расходованием средств и распределением кормов совместно со специально сформированной комиссией из представителей общественности.

Ранее сообщалось, что в регионе массово гибнет скот из-за сильной засухи.

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