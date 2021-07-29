Скот гибнет от неизвестной болезни в СКО и Акмолинской области

Инфекция косит в первую очередь молодых неокрепших животных.

В селе Мортык за последний месяц умерли сразу 16 телят от неизвестной напасти, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Определить причину смерти животных не удалось, трупы сразу сжигают. Ветеринары не успели взять кровь на анализ, но, изучив симптомы, предположили, что это заболевание эмкар, или эмфизематозный карбункул, которого в этих краях не было очень давно. Инфекция косит в первую очередь молодых неокрепших животных, которых в силу возраста еще нельзя прививать. Ситуацию мог усугубить летний зной, - говорится в сообщении.

Как уточняется, джут напал и на соседнюю Акмолинскую область. В селах Азат и Карабулак заболели более 500 голов крупного рогатого скота. Около 10 погибли. Ветеринары снова винят во всем жару, мол, высушенное сено травмирует ротовую полость коров и, как следствие, стоматит, очень неприятная, тяжелая, а порой и смертельная для животных болезнь.

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