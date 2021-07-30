Более 100 жителей ВКО не поменяли советские паспорта

В этой связи гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, рекомендуется обратиться в миграционную службу.

С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 100 человек признаны гражданами Казахстана благодаря сотрудникам миграционной службы, передает zakon.kz.

В отдел полиции Абайского района обратилась 52-летняя уроженка Семея, в далекие 80-е она уехала на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, город Новосибирск, и оформила там паспорт. В начале 90-х вернулась в Казахстан, вышла замуж, родила ребенка. До настоящего времени она проживала по паспорту прошлого столетия. Сложность состояла в том, что данный документ она получала в Российской Федерации и для документирования на удостоверение личности гражданина Республики Казахстан необходимо подтверждение о выдаче паспорта из компетентных органов России, - приводит altaynews слова начальника ДП ВКО Управления миграционной службы Ербола Бекпаева.

Сотрудники миграционной службы запросили необходимые документы из соседнего государства, и 17 июня женщина получила долгожданный документ.

В этой связи гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, рекомендуется обратиться в миграционную службу по месту проживания для оформления удостоверения личности гражданина Казахстана или лица без гражданства.

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