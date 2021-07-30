Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за 50 млн долларов

Кинокомпании активно выводят новые фильмы на стриминговые платформы, из-за чего актеры теряют часть гонорара, которая привязана к продажам билетов.

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel "Черная вдова", подала иск в суд против компании Disney, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как пишет WSJ, судебный иск от Йоханссон подали 29 июля в Высший суд Лос-Анджелеса. Представители актрисы утверждают, что Disney осознанно нарушила контракт, когда выпустила "Черную вдову" одновременно в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+ (за дополнительную плату в 30 долларов для подписчиков).

Основная причина спора — проценты с кассовых сборов, которых исполнительница роли Наташи Романофф лишилась в результате решения компании. Источник Wall Street Journal, знакомый с условиями контракта, заявил, что актриса не получит около 50 миллионов долларов.

В иске говорится, что представители Йоханссон пытались выйти на переговоры с Disney еще в 2019 году. Однако в компании заверили, что гарантируют эксклюзивное кинотеатральное "окно" для фильма после релиза, и дополнительно обговорят любые изменения. Представители Disney на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.

Американский релиз "Черной вдовы" состоялся 9 июля 2021 года. В первый уикэнд сборы блокбастера в США оказались рекордными с начала пандемии — 80 миллионов долларов. Выход фильма в Disney+ за выходные принес фильму еще 60 миллионов. На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составляют более 318 миллионов долларов.

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