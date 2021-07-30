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Землетрясение магнитудой 4.8 произошло на юго-западе от Алматы

Фото: 24kz 30 июля 2021, 06:31

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Утром 30 июля на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

В 05:09 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 577 км на юго-запад от Алматы на на границе Кыргыстана и Таджикикстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.0.Магнитуда MPV 4.8.Координаты эпицентра 39.41° с.ш. 72.19° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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