В Японии проверят воздействие воды с аварийной АЭС на рыбу

Ученые проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС "Фукусима-1", оценив ее пригодность для использования в выращивании морепродуктов.

В Японии проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС "Фукусима-1", оценив ее воздействие на рыб и пригодность для использования в выращивании морепродуктов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которой принадлежит "Фукусима-1", планируют провести эксперимент, смешав очищенную воду, которую планируется сливать в океан, с обычной морской водой.

Специалисты компании заполнят резервуар водой, которую предполагается сбрасывать в океан, и разбавят ее морской водой, чтобы создать условия, близкие к реальной среде. В таком аквариуме будут выращивать камбалу, несколько других видов рыб, а также водоросли и моллюсков.

В TEPCO хотят провести первый подобный эксперимент летом следующего года. По его итогам эксперты сравнят полученные образцы с морепродуктами, выращенными в воде, взятой из океана рядом с АЭС. Вся рыба будет протестирована на наличие радиоактивных и других вредных веществ.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года.

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