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Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

Фото: РБК 30 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1555,
  • в городе Алматы - 1680,
  • в городе Шымкент - 452,
  • в Акмолинской области - 272,
  • в Актюбинской области - 302,
  • в Алматинской области - 270,
  • в Атырауской области - 422,
  • в ВКО - 261,
  • в Жамбылской области - 215,
  • в ЗКО - 189,
  • в Карагандинской области - 931,
  • в Костанайской области - 231,
  • в Кызылординской области - 220,
  • в Мангистауской области - 230,
  • в Павлодарской области - 275,
  • в СКО - 152,
  • в Туркестанской области - 121.

Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 2003,
  • в городе Алматы - 825,
  • в городе Шымкенте - 241,
  • в Акмолинской области - 175,
  • в Актюбинской области - 110,
  • в Алматинской области - 106,
  • в Атырауской области - 224,
  • в ВКО - 65,
  • в Жамбылской области - 50,
  • в ЗКО - 206,
  • в Карагандинской области - 218,
  • в Костанайской области - 198,
  • в Кызылординской области - 72,
  • в Мангистауской области - 199,
  • в Павлодарской области - 90,
  • в СКО - 147,
  • в Туркестанской области - 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 467 972 человека.

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