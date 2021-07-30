Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1555,
- в городе Алматы - 1680,
- в городе Шымкент - 452,
- в Акмолинской области - 272,
- в Актюбинской области - 302,
- в Алматинской области - 270,
- в Атырауской области - 422,
- в ВКО - 261,
- в Жамбылской области - 215,
- в ЗКО - 189,
- в Карагандинской области - 931,
- в Костанайской области - 231,
- в Кызылординской области - 220,
- в Мангистауской области - 230,
- в Павлодарской области - 275,
- в СКО - 152,
- в Туркестанской области - 121.
Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 2003,
- в городе Алматы - 825,
- в городе Шымкенте - 241,
- в Акмолинской области - 175,
- в Актюбинской области - 110,
- в Алматинской области - 106,
- в Атырауской области - 224,
- в ВКО - 65,
- в Жамбылской области - 50,
- в ЗКО - 206,
- в Карагандинской области - 218,
- в Костанайской области - 198,
- в Кызылординской области - 72,
- в Мангистауской области - 199,
- в Павлодарской области - 90,
- в СКО - 147,
- в Туркестанской области - 131.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 467 972 человека.
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