Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7778 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1555,

в городе Алматы - 1680,

в городе Шымкент - 452,

в Акмолинской области - 272,

в Актюбинской области - 302,

в Алматинской области - 270,

в Атырауской области - 422,

в ВКО - 261,

в Жамбылской области - 215,

в ЗКО - 189,

в Карагандинской области - 931,

в Костанайской области - 231,

в Кызылординской области - 220,

в Мангистауской области - 230,

в Павлодарской области - 275,

в СКО - 152,

в Туркестанской области - 121.

Всего в стране подтверждено 564 885 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5060 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 2003,

в городе Алматы - 825,

в городе Шымкенте - 241,

в Акмолинской области - 175,

в Актюбинской области - 110,

в Алматинской области - 106,

в Атырауской области - 224,

в ВКО - 65,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 206,

в Карагандинской области - 218,

в Костанайской области - 198,

в Кызылординской области - 72,

в Мангистауской области - 199,

в Павлодарской области - 90,

в СКО - 147,

в Туркестанской области - 131.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 467 972 человека.

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