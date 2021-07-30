В ВКО 45-летний мужчина пытался повеситься после ссоры с матерью

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ВКО полицейские поселка Новая Бухтарма спасли мужчину от суицида, сообщает zakon.kz.

27 июля текущего года на оперативный канал 102 дежурной части поселкового отделения полиции пос. Новая Бухтарма района Алтай обратилась 66-летняя жительница г. Нур-Султан, сообщив о пропаже сына. В ходе разбирательства выяснилось, что заявительница приехала с семьей на базу отдыха "Сказка", расположенную на Бухтарминском водохранилище. Во время отдыха между матерью и 45-летним сыном произошел конфликт, после чего он на личном автотранспорте уехал в неизвестном направлении, - говорится в сообщении ДП ВКО.

Через некоторое время сын отправил матери сообщение в мессенджер Whatsapp о намерении покончить жизнь самоубийством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции поселка Новая Бухтарма в течение 40 минут в окрестностях Голубого залива в горах был найден мужчина, который собирался покончить жизнь самоубийством путем повешения, кроме того, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре мужчина был доставлен в отделение полиции пос. Новая Бухтарма, где с ним была проведена профилактическая беседа, после чего передан родственникам.

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