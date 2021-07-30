Более чем в два раза выросла инфляция за месяц

В июне 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 7,3%.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в июне 2021 года инфляция составила 1,1% (в июне 2020 года – 0,4%), сообщает zakon.kz.

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,9% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,6%, непродовольственные товары – на 6,9%, платные услуги – на 5,6%. Нацбанк РК

В июне 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 7,3%.

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