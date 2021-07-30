Хлеб стал дороже для казахстанцев

Больше всего подорожал ржано-пшеничный хлеб.

В Казахстане хлеб за год подорожал на 6%, сообщает zakon.kz.

В целом, по данным исследования Energyprom.kz, в производстве хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий наблюдается спад.

Аналитики уточняют: объем производства хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий в первом полугодии текущего года составил 111 млрд тг — на 11,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В натуральном выражении наибольшее сокращение производства было отмечено по свежему хлебу — на 21,3%, до 266,6 тыс. тонн.

Уменьшился также выпуск макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий — на 17,9%, до 75,6 тыс. тонн. Производство пирожных и кондитерских изделий недлительного хранения сократилось на 17,7%, до 13,9 тыс. тонн, - говорится в сообшении.

Незначительный рост продемонстрировал лишь выпуск сухарей и печенья, кондитерских изделий и пирожных длительного хранения — на 0,8%, до 56,5 тыс. тонн.

При этом цены на хлеб выросли сразу на 5,9% за год. Больше всего подорожал ржано-пшеничный хлеб — на 9,2%. Макаронные изделия выросли в цене на 10,3%, из них значительнее всего — на 11,6% — лапша, - заявляют эксперты.

Булочные и мучные кондитерские изделия подорожали на 8,2%.

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