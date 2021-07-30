Как на самом деле работает никотин: мифы и факты

Никотин вызывает привыкание.

С 1 июля в Казахстане вступил в действие запрет на открытую демонстрацию сигаретной продукции на магазинных прилавках. Это ограничение призвано снизить количество курящих казахстанцев. Но продавцы уверены, что этот запрет лишь нанесет вред экономике, а люди продолжат курить.

В Казахстане курит более четверти населения – 4 миллиона человек. Курение повышает риски развития множества неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, легких, сосудов и разные виды рака. Но это не отменяет того, что с курением связано немало разных заблуждений. Чем на самом деле опасны сигареты, действительно ли никотин вызывает рак – разбираем в материале zakon.kz.

Капля никотина убивает лошадь

Все началось в 1882 году – именно тогда немецкие врачи Христиан Вильгельм Поссель и Карл Людвиг Рейманн выделили чистый никотин. В своей статье они указали, что ¼ капли никотина смертельна для кролика, а доза от ½ до 2 капель – для собаки. В 1889 году французский ветеринар Камиль Леблан провел свои опыты и установил, что смертельная доза для лошади – восемь капель никотина, и этот факт стали упоминать в каждой статье о табаке. В СССР 20-х годов было решено, что "капля" звучит страшнее, чем "восемь капель", и именно так: "капля никотина" – закрепилось на антитабачных плакатах.

Капля в фармацевтике – это примерно 0,05 миллиграмма. В одной сигарете содержится от 0,1 до 1,5 миллиграмма никотина (то есть от 2 до 30 капель). Смертельная доза для человека – 0,5–1 грамм. Это примерно 200 сигарет. Однако для того, чтобы наступила смерть, нужно выкурить все 200 сигарет одновременно, что физически невозможно.

Сам никотин сейчас подвержен стигматизации, и изначально это была тактика в рамках борьбы против потребления табака, направленная на противодействие курению, и я думаю, что это казалось логичным людям 20–30 лет назад, но теперь это не так. Уже доказано, что не никотин, а вредные вещества в составе сигареты приносят организму вред, – сказал Чарльз Гарднер, PhD, директор Международного объединения потребителей никотина.

Никотин – самый опасный компонент сигареты?

Никотин вызывает привыкание. Попадая в организм, он воздействует на дофаминовые структуры головного мозга, что приводит к появлению приятных ощущений. Курящие люди воспринимают это состояние как снижение стресса, хотя в долгосрочной перспективе это, наоборот, усиливает стресс. Привыкание же возникает за счет все того же дофамина. Это не только гормон удовольствия, но и по совместительству нейромедиатор, который отвечает за мотивацию и ощущение успеха.

Куда опаснее никотина – смолы и химические соединения, образующиеся при горении. Табак в традиционной сигарете горит при температуре 600–900 градусов, и в процессе этого выделяются 6000 химических элементов. Из них как минимум 250 вредны для здоровья, включая цианистый водород (из него делают бумагу, ткань и пестициды), угарный газ (выделяется также при сжигании топлива) и аммиак (усиливает действие никотина на организм). 69 элементов становятся причиной образования рака: это мышьяк, бензол, кадмий, бериллий, полоний-210 и другие. При многолетнем курении эти элементы воздействуют на структуру ДНК человека, что приводит к мутациям в клетках.

Онкологические заболевания имеют высокую дозозависимость от количества канцерогенов, поступающих в организм курильщика с табачным дымом. Конечно, как говорил британский ученый Майкл Рассел, люди курят ради никотина, а умирают из-за смол. Но курильщики имеют помимо никотиновой еще и поведенческую зависимость от самого ритуала курения, – утверждает профессор Давид Заридзе, президент Противоракового общества России, приглашенный профессор Оксфордского университета и член-корреспондент РАН.

Поскольку часть людей все равно будут курить, несмотря на самые радикальные запреты, эффективнее не запрещать курение, как и другие пагубные привычки, а снижать их влияние на организм. Это убеждение является основой концепции снижения вреда – подхода в здравоохранении, который уже используется в разных странах.

Целью концепции снижения вреда является уменьшение негативных воздействий на здоровье путем использования менее вредных альтернатив. В вопросе курения менее вредной заменой традиционных сигарет считаются бездымные продукты.

Электронные устройства vs сигареты

Электронные сигареты и вейпы отличаются от традиционных сигарет тем, что в них полностью отсутствует процесс горения. Поэтому в отдельных странах, например в Великобритании, правительство поддерживает переход курящих людей с традиционных сигарет на электронные. Британское здравоохранение поощряет курильщиков использовать вейпы как средство, которое снижает вред здоровью. И, вероятно, подход работает: количество курящих людей в Великобритании снижается – если в 1993 году курило 27% населения, то в 2019-м – 16%.

Никотин – это алкалоид, который можно найти преимущественно в табаке. Он синтезируется в корнях растения, после чего накапливается в его листьях, которые используются для изготовления сигарет. Однако в малых количествах никотин также содержится в обычных овощах, таких как томаты, картофель, баклажаны и зеленый перец. Хотя, разумеется, количество никотина в овощах настолько малое, что не может вызвать привыкание. Также никотин используется при профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Для людей, которые в настоящее время не курят, продукты с содержанием никотина не могут быть безопасны. Но для курящих людей переход к альтернативным средствам доставки никотина в организм является положительным моментом, - комментирует директор по политике в области здравоохранения Pinney Associate Робин Гугелет.

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