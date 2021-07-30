Сон и Чиншанло получат от Федерации тяжелой атлетики новые автомобили

На Олимпийских играх в Токио Игорь Сон завоевал бронзу в категории до 61 кг, а Зульфия Чиншанло стала третьей в категории до 55 кг.

Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло получат от Федерации тяжелой атлетики Казахстана новые автомобили, сообщает zakon.kz.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана наградит бронзовых призеров Олимпиады в Токио Игоря Сона и Зульфию Чиншанло новыми автомобилями Toyota Camry, а личные тренеры спортсменов и главный тренер сборной получат денежное поощрение. Ключи от автомобилей спортсменам вручит президент ФТА РК Жанат Тусупбеков в ближайшее время в Нур-Султане. пресс-служба ФТА РК

На Олимпийских играх в Токио Игорь Сон завоевал "бронзу" в категории до 61 кг, а Зульфия Чиншанло стала третьей в категории до 55 кг.

28 июля вечером спортсмены вернулись в Казахстан, где их торжественно встретили в аэропорту Алматы. Наряду с родными и близкими атлетов в церемонии чествования приняли участие представители Федерации тяжелой атлетики и акимата Алматинской области, болельщики и представители СМИ.

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