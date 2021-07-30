Назван простой способ сделать утро приятнее

Прогулки в течение 10-30 минут минимум три раза в неделю дают множество преимуществ.

Специалисты назвали простой способ сделать утро приятнее, передает zakon.kz.

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Обычная прогулка, по мнению специалистов, имеет ряд преимуществ для организма - это касается и тех, кому не хватает энергии и бодрости по утрам. Об этом пишет "Профиль".

Всего 10 минут ходьбы, согласно опубликованному в журнале Physiology and Behavior исследованию, могут дать больший заряд энергии, чем чашка кофе. Другое исследование, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, показало, что 30-минутная утренняя прогулка помогла группе пожилых людей улучшить свои мыслительные способности, память и ясность ума.

В целом, как отмечается, прогулки в течение 10-30 минут минимум три раза в неделю дают множество преимуществ, среди которых:

улучшение качества сна;

улучшение выносливости;

снятие стресса;

улучшение настроения;

повышение энергии;

снижение усталости;

потеря веса;

снижение холестерина и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ходьба помогает поднять настроение, увеличивая приток крови к мозгу и телу. Это положительно влияет на ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники, которая отвечает за работу центральной нервной системы.

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