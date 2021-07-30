В Казахстане могут вырасти цены на рис

Рис входит в перечень 19 социально-значимых товаров.

Цены на рис могут вырасти. Об этом говорят кызылординские рисоводы, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", одно из крупнейших хозяйств Кармакшинского района в текущем агросезоне из-за маловодья вынуждено было сократить посевные площади риса почти на четверть.

Из-за острой нехватки поливной воды еще около 70 гектаров уже засохло. Удобрения подорожали. Повысились цены на запчасти и ГСМ.

Мы считаем, что реальная цена на рис должна быть на уровне 400 тенге. Себестоимость сильно повысилась. Из-за маловодья который год уже сокращаем посевные площади. Чтобы обеспечить поля водой, закупили дорогостоящие насосы. Очистили оросительные каналы. У нас работают 270 человек, а в сезон - до 300. Всем нужно платить зарплату вовремя, - говорит Сабит Прманов, главный специалист товарищества.

Рис входит в перечень 19 социально значимых товаров. Предельные цены устанавливаются государством. В третьем квартале она составляет 275 тенге. Тем не менее, на рынке килограмм зерна отпускается в среднем по 220.

С начала года проведены 15 ярмарок. Реализовано более 500 тонн риса по ценам на 15-20% ниже рыночных. На сегодняшний день в области сформирован запас зерна. Дефицита нет, - уточнил Жусипбек Ажибеков, и.о. руководителя отдела областного управления сельского хозяйства.

В нынешнем агросезоне 550 рисоводческих хозяйств области в целом отвели под культуру - около 83 тысяч гектаров. Это на 6600 гектаров меньше по сравнению с прошлым. Каким в этом году в итоге будет урожай - считать никто не берется. Как и обещать, что к концу года цена на рис не поднимется.

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