Двухлетний мальчик упал в яму с водой в ВКО

Пограничник спас двухлетнего мальчика, упавшего во вкопанную в землю емкость с водой.

В селе Каратерек Северо-Казахстанской области военнослужащий Департамента Пограничной службы КНБ Айдын Турсынгазыулы спас двухлетнего мальчика, упавшего во вкопанную в землю емкость с водой, сообщает zakon.kz.

Обнаружив его уже в бессознательном состоянии, пограничник начал оказывать первую медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, после чего ребенок очнулся, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В настоящее время состояние его стабильное.

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