Торговые дома и рынки не будут работать в выходные в Карагандинской области

Будет увеличено количество патрулей, особенно в местах массового скопления людей.

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области подписал постановление от 29 июля 2021 года, которым внес изменения и дополнения в постановление от 10 июля 2021 года "Об ограничительных и карантинных мерах в Карагандинской области", сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению, организации, офисы должны перевести 80% сотрудников на удаленный режим, 20% работают в очном режиме.

Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников работают без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. Очно могут работать все сотрудники, получившие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Вводится запрет на работу в субботу и воскресенье:

ТРЦ, торговые дома, торговые сети, непродуктовые магазины (отдельно стоящие) площадью от 1000 кв. м до 2000 кв. м, фитнес-клубы, бассейны, СПА, бани - в будние дни работают с 10.00 до 20.00.

Открытые и крытые рынки - в будние дни работают с 9.00 до 17.00.

Общепит - в будние дни работают с 10.00 до 20.00.

Запрещено работать:

Межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки

Непродуктовые магазины (отдельно стоящие) площадью 2000 и более кв. м

Ночные и игровые клубы

Аквапарки, пляжи

Аттракционы, выставки

Спортивные мероприятия со зрителями

Культурно-массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе (за исключением онлайн-формата).

Также запрещено проводить зрелищные, массовые, торжественные, семейные, памятные мероприятия, в том числе конференции, форумы, семинары, круглые столы и т.д.

Будет увеличено количество патрулей, особенно в местах массового скопления людей.

Полностью посмотреть постановление можно здесь.

В документе критерии ограничения работы социально-экономических объектов установлены для "красной" зоны. На сегодняшний день Караганда находится в "темно-красной" зоне.

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