Акима села в ЗКО наказали за унижение односельчанки

Бейбит Амангалиев признал свою ошибку и заявил, что ни в коем случае не хотел обижать односельчанку.

В Западно-Казахстанской области акима пос. Махамбет района Байтерек Бейбита Амангалиева наказали за унижение односельчанки, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой город", дисциплинарное дело в отношении Амангалиева совет по этике при департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО рассмотрел 29 июля.

Как сообщил главный специалист ведомства Даурен Хаиров, к ним с жалобой обратилась жительница пос. Махамбет Танжарикова. Женщина рассказала, что Бейбит Амангалиев оскорбил ее, унизив ее честь и достоинство.

Во время схода жителей между акимом села и Танжариковой произошла словесная перепалка. Позже Бейбит Амангалиев отправил другому человеку голосовое сообщение посредством мессенджера, в котором оскорбил односельчанку. Запись каким-то образом оказалась у Танжариковой. Нецензурных слов там не было, были слова, порочащие честь и достоинство. Даурен Хаиров

Аким признал свою ошибку и заявил, что ни в коем случае не хотел обижать односельчанку.

По итогам обсуждений совет по этике принял решение наказать Бейбита Амангалиева и объявить ему дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".

Бейбит Амангалиев работает на госслужбе уже 11 лет.

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